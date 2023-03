Concerto in memoria di Visibelli

Nel Monastero delle Clarisse di San Casciano, domani alle 18.30 concerto polifonico in ricordo di Guglielmo Visibelli, con musiche di Anonimo, Marco da Gagliano, Juan Vàsquez, Clemente Terni, Fabrizio Bartalucci.

L’Istituto Clemente Terni, col patrocinio del Comune di San Casciano Val di Pesa, ricorderà l’amico e collega, nato a San Casciano il 18 marzo 1956 e deceduto il 23 dicembre 2021 nel suo paese natale. Sarà un ricordo musicale con l’esecuzione di alcuni brani polifonici estratti da un repertorio che ha sempre praticato col suo quintetto e con altri gruppi che di volta in volta venivano formati. Quindi si ascolterà la polifonia (Da Gagliano, Vàsquez), che fino all’ultimo aveva eseguito appunto col quintetto, per passare a un estratto de Il Figlio dell’uomo composto dal suo maestro Clemente Terni (che in seguito passerà a Guglielmo la direzione del suddetto ensemble) e a un’apposita composizione di Fabrizio Bartalucci, che verrà eseguita da tutti gli amici e amiche che negli anni hanno condiviso con lui la passione per questo repertorio, una sorta di abbraccio canoro come saluto finale. Visibelli, che ebbe dal padre Giuseppe i primi rudimenti di tecnica vocale per affrontare la polifonia, è stato anche un valente e riconosciuto uomo di teatro, dimostrando estrema capacità come direttore di palcoscenico a Opera Festival a Firenze, al Festival Pucciniano di Torre del Lago, al Teatro alla Pergola di Firenze, al Teatro Dante Carlo Monni a Campi Bisenzio e in altri.