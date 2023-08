Concerto-Esibizione dei Vincitori del Premio Canti Orfici a Marradi: Marcondiro, Duo Chiari, Gloria Galassi e Milena Mingotti

Domani a Marradi al Centro Studi Campaniani finale di musica dal vico del premio Canti Orfici in Musica indetto dal Mei insieme al Centro Studi Campaniani di Marradi, Casa della Musica di Faenza e Comune di Marradi.

Si esibiranno dalle 21 (ingresso libero) i vincitori Marcondiro e Duo Chiari, la menzione speciale Gloria Galassi e l’ospite Milena Mingotti, apprezzata cantautrice vincitrice dell’ultima edizione dell’Onda Rosa Indipendente. Il concorso, ideato da Giordano Sangiorgi, rivolto ad artisti, band ed ensemble di tutta Italia, ha avuto anche anche quest’anno pur nel breve tempo a disposizione risposte di grande rilievo e qualità.

Hanno vinto ex – aequo il cantautore romano Marcondiro, con il brano La Fiera, e il Duo Chiari di Marradi formato da Leonardo e Maria Sole Chiari (nella foto), in collaborazione con Walter Scarpi, con il brano “Batte Botte”. Menzioni speciali per Analogic, Gloria Galassi e Luca Benedetto.