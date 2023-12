"Concerto di Natale: Musica e Solidarietà per la Banda di Campi Bisenzio"

Musica e solidarietà. Questi gli ingredienti del concerto "È Natale, c’è Musica!" dell’orchestra filarmonica Rossini, diretta da Giampaolo Lazzeri. L’appuntamento è stasera alle 21,15 all’auditorium Ottone Rosai di via dell’Arcovata 4 (ingresso libero). E per chi vorrà contribuire, col ricavato delle offerte si punta a donare un sax alla banda di Campi Bisenzio, devastata dall’alluvione che ha travolto strumenti, spartiti, divise e memorie nella sede della gloriosa Banda Michelangiolo Paoli. Protagonista sul palco sarà il grande organico strumentale della Rossini con ben 50 componenti. In programma solo bella musica scritta per l’orchestra di fiati, interpretata con la potenza espressiva e i mille colori della Symphonic Band. Si spazia da Puccini ad Anderson, passando per Canfora, Wittrock, Willson, De Meij e Feliciano. Apertura a tempo di marcia, cifra stilistica della Rossini. La Corazzata Sicilia composta da Puccini sui temi della Bohéme, diventa un tributo al grande lucchese il cui centenario si celebra nel 2024. L’atmosfera di festa è garantita con arrangiamenti intriganti per i medley di amati motivi natalizi e citazioni dai sabati del varietà di Bruno Canfora, grande autore della Rai ai tempi d’oro.