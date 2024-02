"Concerto di Davide Marcati: Emozioni Romantiche all'Ospedale di Careggi"

Domani alle 10.30 nell’Aula Magna del Nuovo Ingresso dell’Ospedale di Careggi (Largo Brambilla 3, Padiglione NIC 3, ingresso libero) prosegue la serie di concerti dedicati ai vincitori di Attraverso i Suoni, all’interno della stagione "Careggi in Musica". Si esibisce in concerto il giovane pianista Davide Marcati in un recital incentrato sul repertorio Romantico, in cui proporrà la Sonata in La minore D 784 di F. Schubert, lo Scherzo n.1 Op.20 e la Sonata n.2 op.35 di F. Chopin. Manifestazione a cura dell’Associazione A.Gi.Mus. con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi. Attraverso i Suoni è un progetto per la valorizzazione dei talenti toscani under 30.