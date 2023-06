Concerti, proiezioni e laboratori Tanti appuntamenti con ’Lumen’

Concerti, talk, incontri, proiezioni, laboratori per bambini e attività gratuite sono al centro di ‘Lumen’ che torna da oggi al 6 agosto nell’area verde situata tra via della Chimera e via del Guarlone. ‘Lumen’ ospiterà anche tre progetti finanziati dall’Estate Fiorentina ovvero la seconda edizione della Queer Week (21-25 giugno), la rassegna al femminile Algoritmica (29 giugno-2 luglio) e la rassegna Cinema fuori sentiero (ogni mercoledì dal 28 giugno). La rassegna è organizzata dall’Associazione di promozione sociale ‘Icché ci vah ci vole’. "Siamo molto orgogliosi del lavoro che stiamo facendo, ma quest’estate dovremo capire se davvero è possibile per un ente del Terzo settore portare avanti un progetto così grande - ha spiegato il presidente dell’Aps Antonio Bagni -. Questa stagione, e le riflessioni che andremo a fare con il Comune, saranno determinanti per sviluppare quella progettualità di lungo periodo necessaria perché Lumen sia una ricchezza per tutta la comunità, e non un onere lasciato in capo a pochi di noi".