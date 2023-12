Concerti, incontri e presentazioni. I salotti musicali della Pro Lastra

Tornano i salotti musicali della Pro Lastra Enrico Caruso. Appuntamento sabato 23 dicembre (ore 21), nei locali dell’associazione, in via Diaz, a Lastra a Signa, con il "Salotto musicale natalizio" che vedrà la partecipazione straordinaria del baritono Devid Cecconi. Saranno inoltre presenti Luca Casalin (tenore), Luca Pacini (tenore), Fabrizio Beggi (basso), Sara Cervasio (soprano). Al pianoforte ci sarà Angela Baroncelli. La serata verrà presentata e introdotta da Marco Rimediotti. L’evento sarà l’occasione per ritrovarsi prima del Natale e per uno scambio di auguri. La serata è a ingresso libero. Sempre in ambito culturale, ma dopo le feste, il 12 gennaio (ore 17.30) è prevista la presentazione del libro "Suonare in caso di tristezza - Dialoghi sulla scuola e sulla democrazia di Giuseppe Bagni e Giuseppe Buondonno (PM Edizioni 2021), che parla di uno scambio di lettere fra due insegnanti amici e con storie di militanza e impegno politico piuttosto simili. L’appuntamento si terrà nella sala eventi della biblioteca comunale di Lastra a Signa.