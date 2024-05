Concerti, cinema e spettacoli. Tutto pronto per l’estate figlinese

Parole, racconti, canto possono essere le armi per combattere violenza e discriminazioni lo spettacolo di Manuela Critelli e Gianfranco Pedullà: "Non sono Rosa", interpretato da Gaia Nanni il 16 luglio all’Arena Summer Fest con la partecipazione di Marina Rei.

È uno dei 12 eventi del festival nello spazio all’aperto del Teatro Garibaldi di Figline, tutti a prezzo popolare (5 euro massimo a biglietto) e alcuni gratuiti. Tra gli appuntamenti con nomi di maggior spicco, la comicità di Marco Marzocca il 1° agosto e la musica dello storico gruppo Whisky Trail. Il via è affidato a Simone Baldini Tosi e il suo "Chiedo scusa se parlo… di Gaber", omaggio al grande Giorgio. Il 2 luglio i pupazzi racconteranno ai bambini le vicende di Pippi Calzelunghe. L’8 luglio con la Greve Opera Academy e il Coro del Garibaldi presenteranno il "Rigoletto" di Giuseppe Verdi, mentre l11 luglio va in scena Puccini nello spettacolo di Paolo Calabresi.

Ancora musica il 23 luglio con "Il ‘900 Classic/Rock" dell’Open Strings Quintet e il 30 luglio con i 20 giovani musicisti jazz della JOTC Open Orchestra.

Finale di manifestazione in agosto con tre serate gratuite di cinema con "Palazzina LAF", "Super Mario Bros - Il film" e "Mulino, New Club, Taotec: dalla sala da ballo alla discoteca", il film-documentario di Piero Torricelli sulle tre discoteche figlinesi L’estate figlinese è anche "Giardino di Alceste", 6 serate di rassegna letteraria itinerante dedicate in questa edizione a Michela Murgia, a un anno dalla sua scomparsa: in vari luoghi dal 12 giugno al 17 luglio le sue opere ispireranno dei momenti di lettura e riflessione. Le letture sceniche saranno interpretate dall’attrice Maddalena Amorini con improvvisazioni musicali della pianista Manuela lori.

Si entra nella fase finale anche di Alchimie, la rassegna concorso dedicata a gruppi teatrali di studenti o non professionisti. Cinque gli spettacoli in gara per aggiudicarsi il Leorso d’oro e 250 euro. Le serate di presentazione degli spettacoli saranno da domani al 20 giugno nei teatri di Figline, Campi Bisenzio e San Casciano, con finale e premiazione al Palazzo pretorio figlinese.