Concerti aperitivo al Relais S. Croce Ort protagonista

Tornano stamani alle 11 i concerti dei gruppi da camera dell’Ort, la domenica mattina nella sala del Relais Santa Croce (via Ghibellina 87), al piano nobile del settecentesco Palazzo Jacometti Ciofi. In apertura di rassegna oggi il Quartetto d’archi nel concerto dal titolo Caro Mozart esegue pagine celebri come il Divertimento per archi K.136 e Eine kleine Nachtmusik K.5, uno dei notturni orchestrali più amati per la sua raffinatezza. Si prosegue il 19 con l’attore Alessandro Riccio nello spettacolo I Fiati all’Opera, che insieme al Quintetto a fiati composto dalle prime parti dell’Orchestra della Toscana, percorre un viaggio musicale attraverso alcune fra le più belle pagine del repertorio operistico. In chiusura due compositori a confronto Mozart vs Webern con il Quintetto d’archi ad

eseguire di Webern il Langsamer Satz e di Mozart il Quintetto per clarinetto e archi K.581.