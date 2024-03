"Con questa legge si favorisce l’occupazione"

"Questa è una norma che mira a riqualificare il settore, favorendo al tempo stesso gli investimenti e creando nuovi posti di lavoro". E’ chiaro Daniele Barbetti, presidente Federalberghi Confcommercio Toscana, che interviene in merito all’approvazione del nuovo Testo unico per il turismo da parte della Giunta regionale che "contempla la possibilità per i Comuni a più alta densità turistica di individuare, di concerto con la Regione, zone o aree in cui definire criteri e limiti per lo svolgimento delle attività di locazione breve di immobili per finalità turistiche, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione".

Per gli alberghi, infatti, viene prevista la possibilità di mettere a disposizione alcuni locali per lo svolgimento di attività di smart working oppure di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità della struttura stessa (purché collocate nelle vicinanze di questa e nei limiti del 40% della propria capacità ricettiva, a patto che sia garantito all’ospite non solo l’utilizzo dei servizi, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione dell’albergo).

"In questo modo – prosegue Barbetti – il servizio del sistema ricettivo della Toscana, una delle regioni più amate al mondo, viene sostenuto e qualificato perché chi soggiornerà nelle eventuali abitazioni potrà avere gli stessi confort garantiti dagli alberghi". Non solo. Per il presidente Federalberghi Toscana "si tratta di una norma che favorirà anche l’occupazione, visto che in un’ottica di maggiori posti letto, le nostre strutture assumeranno maggiore personale qualificato", le sue parole.

"Si tratta – conclude Barbetti – di un approccio completamente opposto allo sfruttamento del territorio e che anzi favorisce lo sviluppo del turismo".

Rossella Conte