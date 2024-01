Con il film un aiuto ai bambini

Attore, regista e benefattore. Leonardo Pieraccioni da anni è testimonial della onlus "Cure2Children", la Fondazione che ’porta la cura ai bambini’ nei Paesi emergenti, attraverso la formazione e il supporto logistico ai medici e al personale sanitario del luogo, per renderlo autonomo nel curare i piccoli pazienti affetti da tumori e malattie del sangue. "Bisogna essere attenti a fare beneficenza al giorno d’oggi" dice Pieraccioni con un velato riferimento al caso Balocco-Ferragni. Il fiorentino sostiene la nobile causa anche con il film "Pare parecchio Parigi" dove viene citata la Fondazione e i suoi progetti. Inoltre, è in vendita un calendario 2024 dedicato alla nuova pellicola di Pieraccioni il cui ricavato andrà proprio a "Cure2Children". Come ha sempre raccontato, "cancro e bambino sono due parole che non dovrebbero mai incontrarsi ma, purtroppo, anche i bambini si ammalano di cancro". L’attore ha deciso, così di impegnarsi in prima persona: "Ho scelto di sostenere Cure2Children per dare il mio aiuto a un nutrito gruppo di genitori, che oltre a essere determinati nel sostenere la diffusione delle migliori cure possibili ai bambini di ogni nazionalità, hanno provato e conosciuto sulla loro pelle la sofferenza e il volto terribile del male".