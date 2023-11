"Con il diploma in mano i nostri ragazzi trovano un’occupazione subito"

"Per noi è una bellissima conferma". Il dirigente dell’Itis Meucci Alessandro Giorni (nella foto) ammette di non essere sorpreso dalla classifica che, ancora una volta, vede sul podio la sua scuola. "Ho la reggenza dell’istituto dall’anno scorso e so che anche in passato si è sempre contraddistinto nelle classifiche riguardanti le scuole che meglio preparano. È un dato di fatto che le aziende cerchino i nostri studenti già al quarto anno. Col diploma in mano, trovano subito lavoro".

Quali aziende vi contattano?

"Tantissime, da quelle locali a quelle note a livello nazionale".

Che cosa si studia precisamente al Meucci? "Abbiamo tantissimi indirizzi: dall’informatica alle telecomunicazioni, dalla meccanica classica all’elettrotecnica. E poi la logistica, che sta andando molto forte. La scuola due anni fa ha vinto una gara di logistica".

Qualche studente si iscrive all’Università?

"Una piccola parte sì. Ma il maggior numero dei nostri allievi è proiettato verso il mondo del lavoro. Noi siamo anche nella rete degli Its energia, segmento di formazione alternativo alla laurea che dà un titolo di studio post diploma".

Aiuta molto anche l’alternanza scuola-lavoro… "Senza dubbio. La facciamo in modo molto attento e mirato agli indirizzi specifici. Ci sono i docenti tutor impegnati proprio su questo versante".

Un istituto quasi completamente al maschile?

"Il 3% sono studentesse. Una piccola quota, ma in crescita, equamente distribuita tra i vari indirizzi". Un neo?

"La sede non è bellissima, anche se non manca niente tra laboratori e numero di aule. Ma tra 5-6 anni, quando il polo Meucci Galilei sarà rinnovato, saremo all’avanguardia, tra open space, palestra, auditorium aperto al quartiere e verde".

Elettra Gullè