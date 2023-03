Con i Chille arriva Sissi Abbondanza

Prosegue a San Salvi la rassegna “Il Teatro dei Chille”. In essa la compagnia napoletan-fiorentina diretta da Claudio Ascoli presenta 4 suoi spettacoli teatrali, tra novità e riprese di spettacoli ormai di culto.

Tra essi oggi e domani alle 21 ritorna in scena “Casa di bambole” di e con Sissi Abbondanza.

“Casa di bambole” indaga su un universo di solitudine, in un mondo di soli replicanti in cui non si ritrovano più persone ma ectoplasmi. Una donna nella sua casa (nido e prigione) alla fine di una festa e in attesa l’indomani dell’arrivo del suo uomo, scopre un’altra se stessa (reale o immaginaria?) con cui dialogare. Lo spettacolo è una riflessione sull’incapacità di rapportarsi nel reale che spinge verso dialoghi isolati, creando mondi in cui si finisce con il parlare in un infinito, crudele soliloquio.

Il testo di Sissi Abbondanza è liberamente ispirato agli scritti di Ingeborg Bachmann: parole invase dall’ansia di libertà ed amore. Abbondanza racconta la disperata solitudine di una donna, riflette con la Bachmann sulla facoltà dell’uomo di cannibalizzare le vite degli altri, di derubarle e impoverirle. Crimini privati, atti di morte senza azione, dove il carnefice aspetta e basta, forse lascia che la vittima si ammali e crolli. Qualcuno non muore: sopravvive, ma sopravvive e basta: "Voglio essere libera. Così libera da poter essere indotta in tentazione ancora una volta. Desidero una grande tentazione, assumerne la responsabilità ed esserne dannata. Oggi io non vivo, aderisco a tutto, mi lascio coinvolgere in tutto quello che accade, in modo da non poterne mai cogliere una mia personale occasione".