"Con calma e per piacere". Gag e humor scorrettissimo con I Pirati dei Caruggi

La comicità tutta al genovese dei Pirati dei Caruggi arriva per la prima volta a Firenze: stasera (ore 21,30) nel Laboratorio Puccini dell’omonimo teatro va in scena lo spettacolo "Con calma e per piacere". I quattro alfieri della ’scortesia ligure’ (Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon, Enrique Balbontin) portano in scena uno humor scorrettissimo, caustico, che partendo dalla tipica iconografia della (in)ospitalità ligure, racconta i vizi (molti) e le virtù (poche!) di tutti noi. I ’Fab Four’ del cabaret ligure, in pratica, propongono in un serrato susseguirsi di nuove irresistibili gag alternate dagli immancabili cavalli di battaglia tanto attesi quanto amati dal fedelissimo pubblico.