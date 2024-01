Comunità religiose in dialogo . Intervengono con padre Bernardo l’imam Elzir e il rabbino Piperno

Giovedì alle 17 in Aula Magna a Piazza San Marco, 4 ci sarà un incontro con tre rappresentanti delle comunità religiose di Firenze rivolto in particolar modo agli studenti universitari. L’evento “Le comunità religiose dialogano con gli studenti” vede la partecipazione di Izzeddin Elzir, Imam di Firenze e Presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche in Italia, Padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte, e Gad Piperno, Rabbino Capo di Firenze. All’incontro anche la rettrice Alessandra Petrucci, Marco Bomtempi direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Maria Paola Monaco per l’inclusione e la diversità. L’Ateneo informa che è necessario prenotarsi alla mail: [email protected] . E’ inoltre possibile partecipare in diretta streaming dal sito dell’Università di Firenze.