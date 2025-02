Comunità energetiche. Stipulata la convenzione. Ora un’assemblea aperta

Appuntamento sabato 15 febbraio (ore 10), a Lastra a Signa, con un’assemblea aperta ai cittadini e dedicata alle comunità energetiche. Il Comune di Lastra a Signa prosegue così il suo percorso verso la creazione di queste realtà, pensate per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e la sua distribuzione in un contesto allargato. Con questo obiettivo, l’amministrazione ha stipulato una convenzione con la Società Consortile Energia Toscana (Cet Scrl) per la costituzione di una comunità energetica che avrà come socio fondatore proprio il Comune. Due gli eventi previsti per approfondire il tema, entrambi in sala consiliare: quello del 15 e poi un secondo il 20 febbraio (ore 18.30) per imprese e associazioni. Gli incontri sono comunque aperti a tutti. Sempre in base all’accordo è garantito un servizio di supporto il martedì e giovedì (ore 10-18) al numero 055.8743500. Per le manifestazioni di interesse [email protected].