Comunità energetiche e imprese La proposta di Cna per la filiera

"Come realizzare una comunità energetica per le imprese del Mugello?". A questo interrogativo ha voluto dare una risposta concreta un’iniziativa di Cna, che ha riunito a Scarperia i rappresentanti di "tutta la filiera coinvolta", le imprese, le amministrazioni pubbliche, i tecnici, la ricerca e la rete distributiva. "Il Mugello, come moltissimi altri territori dell’area metropolitana – nota Massimo Capecchi di Cna (in foto) – è caratterizzato da insediamenti produttivi per i quali lo strumento delle comunità energetiche potrebbe rappresentare una reale opportunità, visto che le aziende, e dunque i tetti dei capannoni, sono tantissime: 1430 imprese attive solo tra manifatturiero e costruzioni. Ma occorre che vengano sostenute e non osteggiate da assurde burocrazie". E Cna sta lavorando a un progetto molto innovativo, per le comunità energetiche, studiando il modo di coniugarle con il welfare aziendale. Ogni impresa potrebbe infatti costituire una comunità energetica con i propri dipendenti ed erogare quindi il guadagno come welfare aziendale. Cna Mugello ha così commissionato all’Università di Firenze un apposito studio per la sua sede di Borgo San Lorenzo: l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio consentirebbe di creare una comunità energetica con i dipendenti della sede.

Paolo Guidotti