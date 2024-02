Comunità energetiche al via. Già seicento adesioni in città: "E’ un’autentica rivoluzione"

Sono già 600 i cittadini che hanno manifestato il loro interesse per far parte delle prime due Comunità energetiche di Firenze. Il progetto, promosso dall’assessore all’Ambiente Andrea Giorgio, riguarda il Quartiere 4 e il Quartiere 5. Tutti gli interessati hanno tempo fino al 29 febbraio per fare domanda sul sito del Comune o presso gli Urp dei quartieri, c’è solo da compilare un form e allegare una propria bolletta dell’energia.

"Cerchiamo alleati per avere energia pulita e a basso costo che servirà anche a dare rusorse per progetti sociali nei quartieri – dice l’assessore Giorgio – Ricordo che non c’è alcun costo: gli impianti saranno realizzati dal Comune, quindi ai cittadini non è richiesto alcun contributo e neanche di avere un impianto fotovoltaico, ma solo di dichiararsi interessati a consumare l’energia prodotta e a far parte di una svolta davvero importante per la nostra città".

Una comunità energetica consiste in un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. E’ possibile partecipare come consumatori senza impianti (consumer) o come produttori con impianto proprio (prosumer), purché connessi alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria di trasformazione da alta a media tensione. Grazie ai meccanismi di incentivazione derivanti dall’energia prodotta e utilizzata, la comunità è in grado di produrre un “reddito energetico” da redistribuire, ovvero un surplus remunerativo proveniente dall’energia prodotta e un bonus derivante dall’autoconsumo. I risparmi energetici si traducono in cali dei consumi e dei costi in bolletta, a cui si aggiungono i meccanismi degli incentivi del gestore del servizio elettrico. In totale verrebbero coinvolti più di 60 tetti di edifici edifici pubblici per più di 143mila metri quadrati e grazie alle Cer è stato stimato che sarà possibile risparmiare fino a 4.436 tonnellate di CO2 l’anno, pari all’azione di stoccaggio di circa 37mila alberi in un anno.

"Finalmente, grazie anche alla Fondazione CR Firenze, le prime Cer di Firenze partono – continua l’assessore – invitiamo i cittadini ma anche commercianti, associazioni, circoli, parrocchie e imprese che sono nelle aree individuate a partecipare a quella che si configura come una autentica rivoluzione per la transizione ecologica. Il Comune ci scommette facendone parte e installando i pannelli fotovoltaici sui tetti degli immobili comunali, dimostrando che le cose si possono fare"