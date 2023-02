Comunità energetica: via alla ricerca del futuro gestore

Prosegue il percorso verso la creazione sul territorio sestese della prima Comunità energetica rinnovabile, che riunisce soggetti privati e pubblici, senza fine di lucro, con l’obiettivo di incentivare l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, e il suo scambio, insieme a buone pratiche ed efficientamento energetico. La giunta ha dato mandato agli uffici di predisporre i passaggi amministrativi per individuare i partner tecnici della futura rete diffusa. "Con questo atto compiamo un primo fondamentale passo formale verso la creazione della comunità energetica - spiega l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi - Si tratta di un progetto pilota che dà sostanza ad uno dei punti qualificanti del programma di mandato, dopo mesi di approfondimenti e di confronto con diversi soggetti del territorio. Abbiamo riscontrato un fortissimo interesse che ci convince sempre più della bontà di questa iniziativa, la cui attuazione sconta la complessità di una normativa in continua evoluzione". Accanto al percorso amministrativo – conclude – "andremo avanti nel confronto con realtà associative e cittadini per costruire relazioni e promuovere la Cer nella nostra città".

S.N.