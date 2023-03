Comunità energetica: scadenza prorogata per presentare domanda

Rinviato al 15 marzo il termine per poter aderire alla manifestazione di interesse per le comunità energetiche del territorio. Il Comune di Bagno a Ripoli vuole così creare una "mappa" di disponibilità chiamando a raccolta una platea di utenti il più ampia possibile: privati cittadini, soggetti economici, attività produttive e associazioni, aziende, piccole e medie imprese, soggetti pubblici. Chiunque abbia un tetto o un campo per ospitare pannelli fotovoltaici e produrre energia elettrica da fonte rinnovabile può candidarsi a far parte della prima comunità energetica del territorio. Si può manifestare anche il proprio interesse a diventare meri fruitori, pur non avendo modo di installare un pannello. La regia della comunità energetica sarà pubblica: il Comune è promotore e tirerà le fila del progetto in collaborazione con Fondazione CR Firenze, che si occuperà delle fasi progettuali.