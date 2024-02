Comunità energetica. L’incontro col Comune sotto il Loggiato

IMPRUNETA

Anche Impruneta vuole sviluppare le sue comunità energetiche rinnovabili (Cer): il Comune insieme all’Associazione Pro CER spiega le opportunità offerte dalle previsioni della direttive europea Red II in un evento informativo questo sabato dalle 10 al Loggiato del Pellegrino. L’adozione di pratiche energetiche sostenibili e partecipative è un’occasione per i cittadini, spiegano dal Comune, "di diventare protagonisti attivi nella transizione verso un sistema energetico più verde e inclusivo". L’obiettivo principale dei Cer è produrre energia pulita attraverso fonti rinnovabili, distribuita da piccoli impianti gestiti localmente. Unendosi in una comunità, i cittadini diventano contemporaneamente produttori e consumatori di energia. L’obiettivo che si è dato l’amministrazione è "coinvolgere attivamente i cittadini nel processo decisionale e nell’implementazione di progetti concreti". Per capire meglio il progetto e le sue prospettive, oltre che poterlo incontrare sabato al loggiato, è disponibile per ogni informazione Maurizio Lunghi al numero 335.1396371 o tramite email all’indirizzo [email protected].

Ma.Pl.