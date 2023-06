Comunità energetica, convegno

Oggi alle 18,15 al Circolo Arci Rinascita in via Matteotti 18, si parla di "Comunità energetiche. Un percorso collettivo, un futuro sostenibile". Organizza il Pd di Sesto. Interverranno: Monia Monni, assessore all’Ambiente Regione Toscana, Irene Padovani, assessore all’Ambiente del Comune di Calenzano e Katiuscia Eroe, responsabile energia Legambiente nazionale. Modererà l’iniziativa Giulia Barducci della Segreteria PD Sesto. "Le comunità energetiche – sottolinea il segretario comunale del Pd di Sesto Lorenzo Zambini – come percorso collettivo di un nuovo modello di organizzazione sociale basato sull’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Al centro sostenibilità ambientale e sostenibilità economica, risparmio ed efficienza energetica, riduzione delle emissioni di Co2. Tanti aspetti che affronteremo e approfondiremo durante l’iniziativa pubblica".