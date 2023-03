Comunità energetica alle Croci

Questa sera alle 21, al circolo Arci di Le Croci di Calenzano in via di Barberino, il gruppo Cer-Ca, comitato promotore di comunità energetiche rinnovabili nato nei mesi scorsi a Calenzano, incontrerà i residenti nella frazione, ma non solo, per dare informazioni sul progetto per la possibile attivazione di una o più comunità sul territorio ma anche, come fatto nei precedenti incontri in altre frazioni, per raccogliere nuove adesioni per l’iniziativa. Fra l’altro il territorio collinare delle Croci ha una caratteristica particolare perché potrebbe far parte di una Cer insieme a Barberino del Mugello, Cavallina e zone limitrofe con una possibilità dunque ulteriore. In più – come informa il comitato – proprio pochi giorni fa sono state pubblicate da E-Distribuzione le mappe sulla diffusione delle cabine primarie e anche questo argomento sarà affrontato nella riunione di oggi.