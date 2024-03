Comunità educante. L’incontro sabato

Torna a riunirsi la Comunità Educante. L’appuntamento è sabato 16 dalle ore 9 alle 13 all’auditorium di Piazza Resistenza. Un anno fa il punto di partenza fu ascoltare le esigenze e le difficoltà, segnare la strada da intraprendere e condividere la necessità di un patto formativo tra scuola, associazioni, famiglie. L’appuntamento in calendario invece, secondo gli organizatori, serve per ascoltare le tante azioni messe in campo fino ad oggi e pensare collettivamente alle nuove prospettive. La Comunità educante vede unite scuole, famiglie, istituzioni, mondo dello sport e associazioni cittadine delle scuole cittadine.