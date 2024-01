Comunità educante. Cominciano lunedì i corsi per docenti e genitori

Comunità educante, partono i corsi per insegnanti e genitori. Cominciano lunedì i percorsi di formazione gratuiti per insegnanti, educatori e genitori, organizzati a partire da gennaio dall’Amministrazione Comunale che accomunano scuole, famiglie, associazioni sportive e culturali, circoli, parrocchie, istituzioni, centri di socialità e "ogni persona coinvolta nella crescita di ragazze e ragazzi". I corsi sono a cura di AllenaMente Centro di Apprendimento e Ricerca Scandicci. "Sono al via i corsi e gli appuntamenti per la formazione di educatori, insegnanti e genitori – dice l’assessora alla Pubblica istruzione e alle Politiche giovanili Ivana Palomba – in questi mesi abbiamo iniziato tutti assieme un cammino che poi proseguirà con continuità; andiamo avanti con sempre più convinzione, con la consapevolezza sempre più forte e diffusa che l’educazione delle nuove generazioni è una responsabilità di tutta la comunità". Gli obiettivi: "Individuare i campanelli di allarme, e capire come intervenire a scuola; conoscere le principali strategie comportamentali utili ai fini educativi; comprendere il valore del benessere scolastico per alunni e insegnanti". Info incontri per educatrici, insegnanti e docenti: [email protected]; sugli incontri con i genitori: [email protected].