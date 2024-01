"Comuni di Pontassieve e Pelago insieme per il Giorno della Memoria: cinema, fotografia, poesia e teatro per onorare le vittime dell'Olocausto"

I Comuni di Pontassieve e Pelago, in occasione del Giorno della memoria, si unisce nel ricordo delle vittime dell’Olocausto con una serie di appuntamenti culturali che andranno avanti fino a martedì prossimo, 30 gennaio. Cinema, fotografia, poesia e teatro per onorare il ricordo di tanti uomini e donne sterminati dalla barbarie nazifascista. Oggi, sabato, nella biblioteca comunale, alle 15,30, "Memoria e Poesia... oggi", una lettura di Ilaria Danti. Martedi prossimo, 30 gennaio, al Teatro Cinema Italia, "Uomini in fuga", lezione-spettacolo scritta e tenuta da Tiziano Lanzini, vicepresidente di Aned Firenze. Fino a lunedi 29 gennaio, infine, nel foyer del Teatro è visibile la mostra fotografica dal titolo "Portare Testimonianza", che raccoglie gli scatti realizzati dai ragazzi durante i viaggi studio ai campi di concentramento. Tutte le informazioni sulle celebrazioni in occasione della giornata della memoria sono reperibili telefonando al numero 0558360346 o scrivendo all’indirizzo mail [email protected] Leonardo Bartoletti