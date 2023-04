Comune in campo Chi sporca paga "Ora visite slow e stop paccottiglia"

"Con il turismo a Firenze lavorano e vivono 25mila famiglie e io credo che viaggiare sia una delle più belle forme di educazione e apprendimento culturale democratico. Le esperienze più belle che i miei tre figli hanno avuto sulla cultura non è dai libri ma attraverso i viaggi che abbiamo fatto nelle città d’arte".

Il sindaco Dario Nardella esordisce così alla tavola rotonda, con una premessa forte e ben scandita: la città non può fare a meno dei milioni di persone che ogni anno arrivano in riva d’Arno a spalancare gli occhi di meraviglia. Ma il primo cittadino ha ben chiaro in testa anche quali sono i rischi di un impatto fisico sempre più massiccio su una città che di fatto è un vaso di cristallo.

Ecco perché snocciola subito le sue priorità specificando però prima che questo "fenomeno globale di massa che porta ricchezza va governato non solo con strumenti locali ma anche norme nazionali che servirebbero ai sindaci per limitare" ad esempio "i casi di appartamenti che vengono utilizzati a fini turistici per non drogare il mercato immobiliare per famiglie".

Come conciliare allora mercato e decoro? Innanzitutto spiega il sindaco – che promette il pugno di ferro con chi non rispetta strade e piazze ("Ho intenzione di parlare con il comandante della polizia municipale perché si puniscano con controlli rigorosi coloro che sporcano la città") – c’è da scommettere "sulla qualità" puntando ad "aumentare il pernottamento medio dei turisti". La leva culturale, secondo Nardella, è importante. Anzi fondamentale. Per questo comunicare la bellezza che c’è ’oltre’ – e ce n’è tanta davvero – il chilometro quadrato in cui si rannicchiano Galleria, Duomo, Uffizi e Ponte Vecchio e diversificare l’offerta. Una scommessa vinta, l’esempio del sindaco, è il Firenze Rock, emblema di come le Cascine possano presto – e finalmente, aggiungiamo noi, diventare una piccola e bellissima ’Central Park’ fiorentina. Educazione al rispetto e alla scoperta più profonda della città e del suo hinterland la ricetta messa in campo da Palazzo Vecchio.

Dal canto suo l’assessore al commercio Giovanni Bettarini punta tutto su una nuova qualità: "Il turismo è una risorsa importante ma va chiaramente gestito come stiamo facendo, per esempio, con il Regolamento Unesco che stoppa l’apertura di nuovi ristoranti in centro e la vendita di alcolici dalle 21 alle 6 e ha un’attenzione alla qualità del commercio e dei servizi offerti". Una stretta dunque, quella auspicata dall’assessore, che "tuteli la città e metta al bando tutto quello che in qualche può offenderne bellezza e tradizione".

Emanuele Baldi