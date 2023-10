Comune Gli uffici cambiano sede

Il primo a trasferirsi nella nuova ‘casa’ è stato, nei giorni scorsi, l’Ufficio Tributi comunale. Da lunedì, invece, inizierà lo spostamento del ‘blocco’ scolastico e sportivo. Dal 9 al 13 ottobre, infatti, i gettonatissimi "Servizi educativi e sportivi" (Ufficio supporto scolastico, ufficio sport e ufficio asili nido) attualmente nella sede di via Gramsci saranno chiusi per permettere il trasloco in via Fratti che, per molti anni, ha ospitato la biblioteca comunale. Nelle settimane successive al trasferimento, le attività degli uffici potranno subire rallentamenti e potrebbe essere difficile contattarli telefonicamente, ma saranno sempre raggiungibili via mail. Gli spostamenti degli uffici comunali verso via Fratti proseguiranno nei prossimi mesi e, per ultima, farà ingresso nella nuova sede, nell’ala dell’edificio prospiciente largo V Maggio, la polizia municipale che lascerà gli attuali locali, di proprietà privata, in via Garibaldi.

Gli interventi alla struttura non sono comunque ancora conclusi: nei prossimi giorni, con tutta probabilità già da martedì, dovrebbe prendere il via l’intervento di ripristino e tinteggiatura della facciata. Ancora in corso, poi, i lavori nel cortile interno fra il palazzo comunale e la ex biblioteca per un importo stimato di 300mila euro. Il cortile sarà destinato a uso esclusivo dei mezzi dei vigili con la realizzazione di 15 posti auto e cinque tra motociclette e ciclomotori e una doppia pensilina coperta per il ricovero dei mezzi dei vigili e di quelli di servizio ad uso dei dipendenti. In totale l’intervento di recupero della struttura di via Fratti, che permetterà al Comune di risparmiare copiosamente sul pagamento di affitti per le attuali sedi, private, degli uffici comunali, costerà 1.457.000 euro circa oltre gli oneri di sicurezza, con un finanziamento proveniente da fondi europei pari a 554.000. euro.