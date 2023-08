Comune, ecco le commissioni

Nell’ultimo consiglio comunale sono stati istituite le Commissioni consiliari. Sono ben otto, contro le sei della passata legislatura. La prima commissione riguarda gli "Affari generali", la seconda il "Governo del territorio", la terza si occuperà di "Ambiente, viabilità urbana e mobilità". La quarta commissione, invece, è "Bilancio, tributi e sviluppo economico". Poi c’è la quinta dedicata alle "Politiche sociali e della salute", la sesta "Pari opportunità", la settima "Cultura e sport" e l’ottava "Politiche per la promozione della legalità". Quest’ultima, insieme alla quinta commissione, sono le new entry della legislatura Tagliaferri. Due argomenti a cui il sindaco è particolarmente attento, tanto che ne ha già nominato dei consiglieri speciali: Marco Monticelli, delegato per il diritto alla salute e rapporti con enti del terzo settore mentre Pietro Trapassi è il consigliere delegato per la cultura della legalità.