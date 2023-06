Comune di Signa, "Entro settembre interventi di manutenzione al cimitero di San Mauro"

"Entro settembre potremo avere un’organizzazione pienamente soddisfacente e mettere in campo degli interventi di manutenzione". Il Comune di Signa risponde così alle critiche sulle condizioni di degrado del cimitero di San Mauro. Una vicenda che va avanti ormai da moltissimi anni e che, recentemente, ha suscitato le proteste del capogruppo di Signa Libera-Fratelli d’Italia Vincenzo De Franco, del coordinatore di Fdi Marco Colzi, del capogruppo di Uniti per Signa Gianni Vinattieri, di alcuni esponenti di Italia Viva e di diversi cittadini della zona. I consiglieri hanno riepilogato la lunga vicenda del camposanto, dalla concessione alla Cimiteri di Signa Srl al successivo contenzioso col Comune, che ha poi ripreso in mano la manutenzione, supportato (nel caso di San Mauro) della locale Misericordia. Ma a sollevare critiche è stata soprattutto la recente di chiusura di un giorno del cimitero, che il Comune ha motivato con l’allerta meteo e il possibile vento forte, ma che secondo le opposizioni sarebbe avvenuta a seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco, che ne ha evidenziato la pericolosità. "La questione dei cimiteri di Signa è purtroppo molto complessa – si legge nella nota del Comune –. Avevamo una convenzione che non dava i risultati attesi; abbiamo trovato numerosi ammaloramenti e il cedimento strutturale delle due ali laterali al cimitero di San Mauro.

Allo stato attuale, dopo un lungo studio e un confronto con i tecnici, abbiamo interrotto il servizio di Cimiteri di Signa e abbiamo ripreso la gestione diretta. Dopo le prime settimane di rodaggio, attualmente, molte questioni sono risolte. È pensabile che entro settembre riusciremo a mettere a punto un’organizzazione pienamente soddisfacente e a mettere in campo degli interventi di manutenzione. Nel frattempo, sono stati costruiti nuovi ossari, l’amianto è stato rimosso e si è quasi ultimato il progetto per la costruzione di nuovi loculi (stiamo per procedere con l’affidamento e poi passiamo alla realizzazione). Fatto questo, potremo traslare le salme e finalmente abbattere tutte le parti ammalorate. Comprendiamo il disagio delle persone che hanno dei cari nel cimitero di San Mauro, sono molti, troppi anni, che versa in queste condizioni. Sulla questione l’amministrazione si è presa degli impegni chiari e stiamo facendo del nostro meglio per dare una soluzione definitiva e duratura".

Lisa Ciardi