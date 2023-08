Comune di Pontassieve: Insieme per tutelare Fiumi e Biodiversità

Bracconaggio ittico e tutela dei fiumi: è l’oggetto del protocollo sottoscritto tra il vicesindaco di Pontassieve con deleghe all’ambiente Carlo Boni e il presidente del Comitato regionale Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, Massimo Mecatti. Il protocollo apre a una serie di azioni da portare avanti in maniera congiunta per sensibilizzare su prevenzione e contrasto all’illegalità, in particolare contro chi compie sui fiumi azioni di bracconaggio e pesca illegale attraverso tecniche e attrezzi non consentiti. La Federazione pesca sportiva e attività subacquee - dal 1942 impegnata nella tutela della fauna ittica, del suo habitat e della biodiversità - sarà a fianco del Comune nella denuncia di azioni che rischiano di mettere a repentaglio l’ecosistema dei fiumi. Saranno attivati progetti rivolti alle scuole per la diffusione della cultura dell’acqua e della tutela ambientale.

Leonardo Bartoletti