Calenzano, 1 novembre 2021 - Tre avvisi di garanzia sono stati notificati, nei giorni scorsi, al sindaco del Comune di Calenzano Riccardo Prestini e a due tecnici comunali per il crollo del muro perimetrale di Villa Peragallo, in via Dietropoggio, avvenuto lo scorso 5 ottobre. Crollo che aveva provocato la morte della 49enne Federica Pastacaldi che stava effettuando una passeggiata verso il parco di Travalle.

Dopo l’apertura del fascicolo nei confronti della proprietà per le ipotesi di reato di omicidio colposo e crollo di edificio, avvenuto all’indomani dell’incidente, ora il pubblico Ministero del Tribunale di Prato ha deciso di coinvolgere nelle indagini anche l’amministrazione comunale calenzanese.