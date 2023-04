Comune adotta piano di alienazione

Adottato dalla giunta calenzanese il programma di alienazioni dei beni immobili comunali per il triennio 2023-2025. Per l’anno in corso sono diverse le voci di terreni o strutture inserite fra quelle che potrebbero essere suscettibili di dismissione: nell’elenco figurano, tra l’altro, una porzione di area residenziale in via dei Gelsi per la realizzazione di una cabina elettrica a servizio delle aree circostanti ma anche una zona a verde in via don Milani e altre tra il parcheggio di via Ungaretti e via Pascoli e lungo via Larga. Tra gli immobili destinati alla vendita uno, a uso residenziale, in via Davanzello e anche il ‘compendio immobiliare’ della ex Polveriera in via di Torri e Ciarlico, in zona Carraia: valore stimato quasi un milione e 200mila euro.