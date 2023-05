Comunali, Stella (Fi): “I toscani vogliono un centrodestra unito”

Firenze, 15 maggio 2023 - "Questa elezione ci dice, perlomeno dai dati che arrivano ad oggi, che gli elettori vogliono un centrodestra unito, quindi deve servire da monito per la prossima tornata elettorale: mai più divisi". Lo ha affermato Marco Stella, coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana e capogruppo al Consiglio regionale, secondo cui "il segnale è chiaro: gli elettori vogliono un centrodestra unito, poi spetta a noi avere la capacità non solo di tenerlo unito, ma di scegliere il candidato migliore". Stella ha osservato che "ci siamo resi conto che dove andiamo divisi, in alcuni comuni sopra i 15mila abitanti, potevamo vincere al primo turno: penso al comune di Pietrasanta, dove andiamo divisi, ma il candidato sindaco Alberto Giovannetti fa un risultato eccezionale, e messo con il candidato di Fratelli d'Italia che ha scelto una corsa in solitaria si poteva arrivare oltre il 60%. E molto probabilmente anche a Massa, se fossimo stati insieme, avremmo vinto al primo turno". In generale, sostiene il coordinatore forzista, "la Toscana si tinge sempre più di azzurro grazie anche al buon lavoro fatto dai consiglieri comunali, dagli amministratori, dai coordinatori di tutto il centrodestra: nei piccoli comuni in provincia di Grosseto, Arezzo, Livorno abbiamo vinto quasi tutti i comuni. Questo è un ottimo segnale in vista della prossima tornata elettorale, e anche delle regionali del 2025".