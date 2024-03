Comunali, la scelta di Italia Viva. No al Pd "dei veti", sì a Buoncompagni

Italia Viva lo aveva annunciato: "Non avremo un nostro candidato sindaco. Ci impegneremo con chi abbia gli stessi nostri interessi". E ha trovato in chi confidare: il partito sosterrà Enrico Buoncompagni. "Diamo al suo progetto civico il nostro sostegno e contributo – dice il segretario comunale Iv, Matteo Nocentini -. Ci siamo riuniti con i nostri iscritti, abbiamo ascoltato i cittadini e ci siamo confrontati rispetto alle proposte in campo per il futuro di Figline e Incisa. L’unica proposta capace oggi di garantire quel cambiamento politico e amministrativo necessario allo sviluppo del nostro territorio, riteniamo sia quella messa in campo da Enrico Buoncompagni". L’ex vicesindaco, a cui il primo cittadino Giulia Mugnai ha tolto le deleghe un anno fa, è rimasto in campo e si presenta con una lista civica di centro che, ha ribadito, è "pronta ad ospitare anche quelle forze politiche che credono nel cambiamento e in un approccio concreto e riformista". Italia Viva ha accolto l’invito per, dice Nocentini, "sostenere quel civismo capace di spostare l’attenzione dalle dinamiche di partito ai problemi e alle questioni care alla città e ai suoi cittadini". E dice no a un Pd che "mette veti e abbandona definitivamente lo spirito riformista" e "che oggi si allea con il Movimento 5 Stelle". I grillini hanno infatti dato l’appoggio al candidato sindaco Dem Valerio Pianigiani, col totale disaccordo del loro consigliere comunale Lorenzo Naimi che ha lasciato di conseguenza ufficialmente il partito alla vigilia della tornata elettorale.

Al momento dunque per le candidature a sindaco è una partita a 3: Pianigiani sostenuto da M5S, Psi, Azione, +Europa, Sinistra Italiana e Verdi; Enrico Buoncompagni con una lista civica sostenuta anche da Italia Viva; Silvio Pittori che ha annunciato la sua discesa in campo con un progetto civico. Anche Giorgia Arcamone (FdI) ha dato disponibilità a candidarsi per il centrodestra, ma su quel fronte ancora nessuno ufficialmente si pronuncia.