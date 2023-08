Completata la rivoluzione ’led’ "Farà bene all’ambiente e ai conti"

In quattro anni di lavori palazzo per palazzo e 900 mila euro di investimento, si conclude la rivoluzione green degli edifici comunali: tra pochi giorni sarà ultimata anche la sostituzione coi led delle ultime lampadine delle scuole di Rimaggio e Padule e da quel momento tutti gli impianti saranno ufficialmente a basso consumo e impatto energetico.

"È stato un investimento importante – ricorda l’assessore Francesco Pignotti – in parte stanziato dall’amministrazione, in parte finanziato con fondi Pnrr. Lo ammortizzeremo in poco tempo con i risparmi in bolletta".

Si stima che con i Led i costi dei consumi saranno dimezzati. Oltre 300 mila euro sono serviti per la sostituzione delle lampade nel palazzo comunale, nelle sue succursali e in biblioteca, circa 580 mila euro per gli interventi nelle scuole, ossia sedici plessi su tutto il territorio; di questi fondi, più di 100mila euro sono dedicati agli ultimi interventi alla materna ed elementare di Rimaggio e alle "Enriques Agnoletti" del Padule.

Negli scorsi mesi, erano state sostituite anche le plafoniere delle scuole di Bubè e del nido Arabam.

"Siamo il primo Comune in Italia a dotarsi di un’illuminazione pubblica totalmente a Led – sottolinea soddisfatto il sindaco Francesco Casini (in foto) -. Farà bene all’ambiente e anche alle casse comunali, soprattutto a fronte dell’impennata dei costi dell’energia".

Manuela Plastina