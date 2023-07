Completamento della pista ciclabile in via Toselli, tra via Doni e viale Redi Restringimenti di carreggiata e divieti

Inizieranno lunedì i lavori per il completamento della pista ciclabile in via Toselli fra via Doni e viale Redi. Si tratta della prosecuzione del percorso già realizzato nel primo tratto e avrà le stesse caratteristiche, quindi una corsia riservata a doppio senso di marcia a fianco del marciapiede sul lato sinistro della strada con mantenimento delle soste e riduzione della carreggiata finalizzata alla sicurezza stradale. L’intervento sarà articolato in tre fasi funzionali della durata di un mese circa ciascuna, che riguarderanno i tratti via Doni-via Veracini, via Veracini-via Boccherini, via Boccherini-viale Redi. Il cantiere sarà organizzato in modo da completare ogni fase prima di passare alla successiva riducendo i disagi legati ai cantieri. Dal punto di vista dei provvedimenti, saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nei tratti di volta in volta interessati e in quelli delle strade adiacenti.