Compiobbi, rubinetti a secco lunedì. Interventi per rinnovare le tubature

Rubinetti a secco nella giornata di lunedì 25 marzo per gli abitanti della frazione di Compiobbi. Publiacqua informa che a causa di alcuni lavori per il rinnovo della rete idrica locale sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua per alcune ore. L’intervento inizierò alla ore 8,30 e interesserà il rinnovo di una tratto delle condotta di approvvigionamento di una parte importante del paese di Compiobbi. Le strade coinvolte che vedranno la sospesione dell’erogazione saranno: via Aretina, via Polifemo, via Diaz, via Venturini, piazza Mazzini, via Fabbri, via Pignino, via Murri, via della Pescaia. La situazione tornerà a normalizzarsi tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro.

Daniela Giovannetti