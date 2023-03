Compiobbi-Ellera, voglia di contare

Un sindaco residente nella Valle (sarebbe la prima volta) o almeno un prosindaco con ampie deleghe; consigli comunali itineranti; bilancio ripartito per le tre aree; condivisione dei servizi coi Comuni vicini e decentramento uffici. E ancora: impegno per il doppio ponte di Vallina e il declassamento dell’Aretina; revisione del Poc e della linea 34. Sono proposte del Comitato cittadini Ellera-Compiobbi inviate alle forze politiche in vista delle amministrative 2024. Dieci proposte programmatiche: "Al primo posto le garanzie istituzionali che diano dignità alla Valle – dice il portavoce del comitato Maurizio Landi – con l’ammissione delle discriminazioni a danno di Compiobbi-Ellera". Fra le criticità, la sicurezza stradale, la riprogettazione della ciclabile, l’istallazione di barriere antirumore lungo la ferrovia, la dislocazione periferica dei servizi, il ripristino dei consultori Asl.

D.G.