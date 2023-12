Compagnia del Ceppo in festa per il patrono

Oggi alle 17, in occasione della festa di San Niccolò, patrono della Venerabile e Nobile Compagnia di San Niccolò di Bari detta del Ceppo, solenne liturgia presieduta dal cardinale Ernest Simoni nell’Oratorio della Compagnia in via Pandolfini 3.

In questa occasione verrà ricordato il sessantesimo anniversario dell’arresto del cardinale Simoni in Albania, sua nazione di origine, dove ha trascorso 37 dei suoi 95 anni in carcere ed ai lavori forzati solo per aver fatto il prete e aver professato la fede cattolica sotto il regime comunista di Enver Hoxha. Sarà presente il correttore, monsignor Alberto Alberti.

"L’Oratorio, recentemente restaurato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze - dice il guardiano Gianandrea Giovannardi - ospita opere di insigni artisti quali il Beato Angelico e Francesco Curradi. Oltre alle attività di culto ospita abitualmente concerti di musica antica e visite guidate sulla sua storia e le opere qui custodite".