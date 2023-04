Commisso "Stadio, che fallimento" E si apre l’ipotesi campo da rugby

di Giampaolo Marchini

"Lo stadio è il mio più grande fallimento". Dice amaramente a voce alta Rocco Commisso su quanto è accaduto attorno al campo di gioco viola da quattro anni a questa parte. Da quando, cioè, la Fiorentina è stata comprata dal magnate italo-americano, che avrebbe voluto fare a sue spese la nuova casa da gioco viola da lasciare in eredità alla città. Una riflessione che ricalca il suo stato d’animo in una conferenza stampa dai toni pacati, ma decisi, ha fatto chiarezza su presente e futuro del club. Una riflessione che parte da un concetto ben preciso sottolineato da Joe Barone: "Non siamo un giocattolo della politica, questa è una società modello che ha investito 450 milioni: non può essere in ostaggio della politica". Già, perchè il rimpallo dei permessi, di finanziamenti confermati o meno, dell’ipotesi di trasloco e del campo da gioco provvisorio hanno di fatto ’messo in mezzo’ la Fiorentina. Rocco è deluso senza cercare lo scontro, senza sentirsi preso in giro: "Ho rispetto per il sindaco Nardella e per tutti i politici, ma politica e burocrazia stanno rovinando l’Italia". L’Italia in generale e e anche il suo progetto viola, in particolare, che negli Stati Uniti avrebbe avuto uno sviluppo diverso. Le comunità, infatti, possono accedere a fondi pubblici senza avere tassazioni sui fondi ottenuti.

"Ma qui – riprende Commisso – chi fa i progetti non ha opportunità se non è accettato dalla politica. Lo sapevo, ma non sapevo fosse così a fondo (ride, ndr). Il Franchi, che non considero un monumento, non è all’altezza della storia di Firenze. Purtroppo non ci aiuteranno mai a fare un nuovo stadio velocemente e con costi giusti e sotto il mio controllo. Ma io non voglio mollare." Tanto tempo è passato dal celebre "Fast, fast, fast", eppure Rocco una speranza la coltiva ancora, flebile certo, ma lui resta "Disponibile a realizzare uno stadio alle mie condizioni" se dovessero alla fine tornare fuori, ma al momento "il treno stadio (quello di proprietà, ndr) per la Fiorentina è già passato".

Il ‘no’ della Commissione Europea ai 55 milioni di finanziamento per il progetto di ristrutturazione ha aperto scenari impronosticabili, con il Comune che resta convinto della possibilità di accedere ad altre risorse, con una certezza: "Io non darò un centesimo per la ristrutturazione del Franchi", aspetto noto questo, ma che Rocco ha voluto sottolineare. "Non metterò un euro - ribadisce –, non lo farò neanche senza il vincolo delle curve". Ipotesi che il senatore Matteo Renzi, qualche giorno fa, aveva (ri)tirato fuori. Se le curve fossero stralciate dal ’niet’ della soprintendenza il Frachi sarebbe stato nuovamente appetibile per la Fiorentina. "Non sarei più disponibile, ho già messo oltre 400 milioni in questa Fiorentina. E poi, perché questa cosa non è stata fatta e detta prima?". Non solo. "Il Franchi è del Comune – allunga il concetto Commisso – e io da mesi attendo risposte: dove giocherà la squadra, quanto costerà l’affitto, quando durerà la concessione, come saranno gestiti gli spazi commerciali". Interrogativi che restano sospesi nel vuoto insieme all’alternativa al ’Franchi’ inagibile durante i lavori, con una soluzione nuova che spunta all’orizzonte: "Si parla – interviene Barone – di un progetto sul campo di rugby (il Padovani, ndr) ma bisogna capire chi farà l’investimento per metterlo. Il sindaco Nardella lavora per trovare fondi e andare avanti col progetto restyling, non è che buttiamo tutto a mare. Mentre si va avanti le nostre domande attendono e servono per programmare".