Commisso incontra gli studenti Usa "Stadio? Merito nostro"

Salone dei 500 come prima accoglienza di Firenze. Non deve essere stato particolarmente negativo l’imprinting con la città per circa 200 studenti provenienti da oltre 40 università americane, che hanno vissuto il loro welcome Day proprio a Palazzo Vecchio. Presente l’assessore Titta Meucci e la console americana a Firenze Ragni Gupta, oltre ad un americano molto speciale per Firenze, ovvero Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Ad inaugurare il pomeriggio un messaggio di benvenuto del sindaco Dario Nardella, assente per motivi istituzionali. "Vogliamo continuare ad alimentare un rapporto speciale – apre l’assessore Meucci -. Ci siamo dati da fare per far sì che fosse più forte della pandemia. Firenze diventa casa vostra".

Poi è stato il turno della console Gupta, che ha accolto i ragazzi e mandato anche loro un messaggio. "Siete i primi ambasciatori Usa – dice-, rappresentate il nostro Paese a Firenze, non dimenticatevelo". Infine è toccato al patron viola Commisso, che ha raccontato tutta la sua storia, dall’inizio alla Columbia University fino alla fondazione di Mediacom, la sua azienda. Dopo aver parlato con gli studenti americani, il pensiero del presidente viola è andato subito al futuro della Fiorentina e delle sue infrastrutture: "Voglio che la prima squadra al massimo a giugno sia al Viola Park. Qualcuno ha detto che sarà pronto ad aprile, ma voi dovete ascoltare me. Grazie al Viola Park spero di lasciare un segno importante a Firenze, ma non solo. Se non fossi arrivato io, che dal primo momento ho parlato di stadio, anche il Franchi sarebbe rimasto uguale a ora. Anche se non ci metto io i soldi in prima persona, se non mi fossi messo a lavorare non si sarebbe fatto niente. Nardella? Non l’ho ancora incontrato, ma voglio vederlo nei prossimi giorni, prima di tornare in Usa".

Ia. na.