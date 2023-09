Commisso a Firenze: "Lo stadio non è un monumento"

"Mi piace molto vedere le partite, qualcuno mi ha detto che sono stato più presente io qui in quattro anni che altri che sono stati presidenti per tanti e tanti anni. Vediamo se stando vicino ai ragazzi li aiuterò. Ho chiesto loro se dovessi andar via e mi hanno risposto di restare, ma l’America mi manca". Lo ha detto il presidente viola Rocco Commisso intervistato quest’oggi da degli studenti dell’istituto Teresa Mattei di Bagno a Ripoli (Firenze). "Firenze è bellissima solo che ci sono certe cose che si devono tenere e altre no. Lo stadio, ad esempio, non è un monumento. Lo stadio deve essere per voi - ha aggiunto Commisso rivolgendosi agli studenti -, con i bagni nuovi, luoghi dove mangiare qualcosa, dove se piove non prendi l’acqua e se c’è il sole sei coperto. Sono stato ultimamente in sei-sette stadi in Europa e tutti sono più belli di questo", il riferimento al Franchi. "Qui serve uno stadio bello come Firenze". Intanto è gia partito fra il popolo dei tifosi viola il conto alla rovescia per l’inaugurazione ufficiale del Viola Park, il grande centro sportivo che aprirà ufficialmente le porte il prossimo 11 ottobre a Bagno a Ripoli. L’impianto alle porte di Firenze Sud è stato realizzato grazie a un investimento di 120 milioni proprio da parte del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.