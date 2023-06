Commissione d'inchiesta sui fatti del Forteto, approvata alla Camera, critiche di Sergio Pietracito

Una dichiarazione d’urgenza per la proposta di legge sulla istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sui fatto del Forteto. È quella che è stata approvata ieri alla Camera con i voti favorevoli del centrodestra, l’astensione del Movimento 5 Stelle e il voto contrario di Pd e Alleanza Verdi e Sinistra. Proprio i voti contrari e l’astensione sono stati al centro delle critiche di Sergio Pietracito, presidente dell’associazione Vittime del Forteto. "Il caso Forteto – ha commentato – tristemente per la sinistra italiana e il Pd non è mai stata una priorità, ma, novità ancor più sconcertante al coro delle omertà oggi si aggiungono anche i 5 Stelle. Per costoro meglio continuare a non parlarne come del resto lo è stato per decenni. Ci sembra – ha aggiunto – di tornare indietro a quel vergognoso 9 luglio 2015 quando tutto il Pd votò contro l’istituzione di una commissione d’inchiesta sul Forteto. Le vittime inserite dalle istituzioni possono aspettare, gli ex minori fuggiti lontano nel tempo e perciò senza alcun risarcimento a causa della prescrizione posso aspettare. Hanno aspettato tanto, cosa vuoi che sia per il Pd e i 5 Stelle se devono aspettare ancora". Dopo l’approvazione alla Camera il provvedimento dovrà essere licenziato da Montecitorio entro venti giorni.