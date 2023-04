Commercio locale "’Calenzano shopping’ è in sonno profondo"

La giunta calenzanese "bella addormentata" sul commercio. La colorita definizione è del capogruppo consiliare della Lega Daniele Baratti con riferimento alla piattaforma online "Calenzano shopping" che, a suo parere, sarebbe stata abbandonata a se stessa dal Comune: "La creazione di una applicazione per sostenere il commercio locale – dice Baratti - era stata richiesta dalla Lega al fine di aiutare i piccoli commercianti. Ad agosto dello scorso anno avevo presentato un’interpellanza per capire le intenzioni di questa amministrazione su tale piattaforma. Vi erano delle iniziative che avrebbero dovuto trovare seguito nei mesi successivi anche per dare nuova linfa al sito internet. Purtroppo, durante l’ultimo consiglio comunale, abbiamo appreso che di quanto promesso non è stato fatto niente. Non è stato fatto un sondaggio online con cittadini e commercianti per verificare il gradimento e l’utilità della piattaforma. Non è stata inviata alcuna comunicazione alle attività commerciali". Per questo motivo "negli ultimi 8 mesi, nessuna attività ha aderito a questa piattaforma. Chiedo alla Giunta di svegliarsi dal torpore in cui sono caduti perché non è ammissibile creare una piattaforma e poi non curarla".

S.N.