Commemorazione del Centenario di Don Alfredo Nesi

Una serie d’iniziative per ricordare don Alfredo Nesi (Lastra a Signa 1923- Jurema 2003) in occasione del centenario dalla nascita. Appuntamento oggi con gli appuntamenti promossi dall’Associazione Amici Allievi di Don Aldredo Nesi: alle 20.45 sarà celebrata una messa in sua memoria alla Chiesa della Natività, a seguire sarà deposta una corona di fiori nell’adiacente piazzetta don Nesi. Concluderà la serata l’incontro-spettacolo "Liberare gli ultimi" di e con Maurizio Petrucci e Giuseppe Nepi, per Amici Allievi Alfredo Nesi, (sul sagrato della Chiesa della Natività - ingresso libero). Interverrà

il sindaco Angela Bagni.