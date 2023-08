Comitato Salviamo Firenze: “Una nuova struttura ricettiva fantasma”

Firenze, 9 agosto 2023 – Il Comitato referendario Salviamo Firenze denuncia un nuovo possibile caso di student hotel a Firenze, in via Panciatichi, nell'ex sede dell'agenzia delle entrate. Si tratta, è stato spiegato, “di un altro caso di immobile pubblico ceduto ai privati che, con le norme urbanistiche attuali, non ha alcun vincolo e può agire nella totale invisibilità. Un edificio classificato direzionale può essere trasformato in uffici, ma può anche svolgere attività ricettiva e per il combinato disposto delle norme fiorentine e di quelle nazionali, per oltre il 70% attività alberghiera. Una stortura che proprio i quesiti referendari hanno l'obiettivo di correggere”. "La giunta comunale evidentemente tradisce una scarsa conoscenza su un argomento così rilevante per la nostra città e anche una certa distrazione - sottolinea Massimo Torelli, tra i promotori del referendum Salviamo Firenze - considerato che sul cartello di cantiere sono ben evidenziate le parole Student Firenze".