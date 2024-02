Comitato No comando Nato Firenze, presidio il 17 febbraio

Firenze, 14 febbraio 2024 - Un'iniziativa pubblica il 16 febbraio e un presidio il 17 febbraio per dire "No all'installazione del comando Nato a Rovezzano", a Firenze. È quanto organizza il comitato 'No comando Nato'. Nel dettaglio, è stato spiegato durante una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, il 16 febbraio al Srms Nave in via Villamagna ci sarà un'iniziativa che vedrà anche la partecipazione dell'avvocato Mario Marcuz. Nel pomeriggio del giorno successivo, davanti alla caserma Predieri, è stato appunto organizzato il presidio. "Esiste tutta una fascia prossima alla base, che comprende zona abitata, parco fluviale, la stessa viabilità, che pur essendo esterna alla caserma sarà coinvolta nelle cosiddette 'fasce di sicurezza - è stato sottolineato dal comitato -. Su queste aree la competenza è dell'amministrazione comunale. Il Comune ha più volte dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione, se fosse vero sarebbe un abuso sulla pelle di chi vive in questo territorio. Ma dallo scambio avvenuto sull'interrogazione emerge altro: il Comune avrebbe ricevuto la comunicazione e la terrebbe in un cassetto: un atteggiamento ancora più grave". "Non c'è trasparenza da parte del Comune sulle ricadute della zona e della città una volta installato il comando Nato - ha aggiunto a margine Gaia Dondoli del comitato -. Aver qui il comando Nato espone Firenze a essere un bersaglio ancora più sensibile".