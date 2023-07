Comitato Area Ginori Sos a Sgarbi "Serve l’intervento del Ministero"

Il Comitato Area Ginori, pur con le ruspe già in azione, chiede aiuto, ancora una volta, al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi a proposito della trasformazione in corso dell’area Ginori in viale Pratese, in cui sarà realizzato un supermercato a poca distanza dal Museo delle porcellane.

Nel gennaio scorso Sgarbi, chiamato in causa, aveva risposto al precedente appello esprimendo preoccupazione e dicendosi pronto anche ad una visita a Sesto per le opportune verifiche: visita annunciata ma finora però non avvenuta. Nella nuova missiva il comitato chiede al sottosegretario una ulteriore presa di posizione: "I cittadini – si legge - si rivolgono a Lei affinché sia possibile rompere il distruttivo metodo dello ‘spezzatino’ con cui stanno procedendo gli amministratori comunali. Noi concordiamo con quegli urbanisti che hanno affermato che è sbagliato procedere a distribuire funzioni urbanistiche su quel territorio senza mettere al centro il Museo all’interno di una visione ampia e complessiva di insieme. Il Regolamento urbanistico del 2014 collegava in un unico disegno di rigenerazione urbana l’area del Museo, i terreni agricoli attigui e l’area occupata dalla Manifattura per un totale di 150.000 metri quadrati. Questa impostazione andrebbe, a nostro avviso, ripresa per una serie di motivi, tra l’altro il fatto che il polo culturale di cui il Museo dovrebbe essere il fulcro è tale soprattutto perché contiguo alla Manifattura. È infatti questo legame Museo-Manifattura che rappresenta un unicum a livello europeo".

Altro motivo che secondo il comitato dovrebbe far pensare a una impostazione diversa, è il fatto che "la Manifattura, grazie agli importanti investimenti tecnologici in fase di realizzazione, che stanno radicalmente innovando il processo produttivo, si trova proprietaria di un’area probabilmente molto sovradimensionata".

Da qui la richiesta a Sgarbi "di un intervento autorevole da parte del Ministero che metta finalmente ordine all’attuale situazione di impasse che rischia di fare il gioco soltanto di interessi speculativi e di impedire la nascita di un Polo culturale così importante per la nostra città e per l’Italia".

Sandra Nistri