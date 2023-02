Com’era la vita con il fascismo Ciclo di incontri

S’intitola "Il fascismo giorno per giorno" il ciclo di conferenze storiche promosso dall’Anpi delle Signe. Quattro appuntamenti fino al 25 aprile, per raccontare l’impatto del regime sulla vita quotidiana. Il primo è sabato 11 alle 15.30 alla casa del popolo Tripetetolo di Lastra a Signa su "Le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici durante il regime fascista", a cura di Daniele Calosi della Fiom Cgil. Seguirà, venerdì 3 marzo (ore 21) alla casa del popolo Donizetti di Signa, "Fascismo e questione di genere: in Italia sono tutti maschi" con Monica Pacini, docente di storia contemporanea. Sabato 1° aprile (ore 15.30) si tornerà a Tripetetolo, con "Una razza per la nazione", a cura di Matteo Mazzoni, direttore dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza. Infine il 21 aprile (ore 21, Donizetti) la tesi di laurea di Federico Cormaci su "La costruzione del regime fascista. Il caso di Carmignano (1919-1940).