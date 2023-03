Come ti dissacro i classici a risate Oblivion, dieci anni ad alta ironia

Li hanno definiti "atomizzatori di repertori musicali, pusher di pillole caricaturali" ma anche "meravigliosamente superflui, come le piramidi". Sono gli Oblivion, ovvero Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli. Il gruppo comico musicale-teatrale è di scena al Teatro Puccini oggi e domani (ore 21) con "Oblivion Rhapsody", per la regia di Giorgio Gallione, spettacolo senza trama dove il quintetto, nato dall’Accademia del Musical di Bologna e reso celebre da molti sketch online, si destreggia a briglia sciolta.

Fabio, questo spettacolo è la summa dell’universo Oblivion come non si è mai visto né sentito prima d’ora...

"Siamo nudi e crudi sul palco (ride, ndr). Siamo in piena crisi di mezza età e sfidiamo noi stessi con un’inedita e sorprendente versione acustica della nostra opera omnia. Presenteremo i maggiori successi di questi dieci anni, ma anche cose nuove, qualche chicca…".

Tipo?

"Ci sarà una incursione sanremese, ovvero Marco Mengoni all’Ikea, parodia del brano vincitore del festival".

Suonate, cantante e recitate? "Proponiamo tutto il nostro repertorio, teatrale e sul web, in un una summa ben congegnata capace di unire pezzi di musical, scene di mimo, satira di costume e una conoscenza pratica e storica della musica, sempre tutto condito dal canto".

Da dove parte lo spettacolo? "Dai Promessi sposi in dieci minuti. Le parodie dei classici della letteratura sono un nostro cavallo di battaglia, in questo senso siamo un ‘bignami’ musicale. Poi passiamo per la dissacrazione della musica a colpi di risate, un viaggio lisergico che ripercorre anni di raffinate e folli sperimentazioni".

Che rapporto avete con il politicamente corretto?

"Ottimo perché lo facciamo in modo musicalmente gentile: per ogni battuta scorretta o parolaccia proponiamo brani virtuosi così la parola passa in secondo piano".

Barbara Berti